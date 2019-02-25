У Сумах відкрили виставку «Донбас: ПереPROчитання образу» Виставка містить маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з Державного архіву Донецької області.

За словами керівника апарату облдержадміністрації Дмитра ЖИВИЦЬКОГО, виставка – це спроба подолати нав’язане російською пропагандою уявлення про Донбас, як «особливий» антиукраїнський регіон.

«Останнім часом з’явилася фейкова інформація про те, що нібито Донеччина – це якийсь окремий регіон. Це не так, – говорив Дмитро Живицький. – Історія доводить, що українська нація гартувалась на цих землях сотні років, проявляючи себе з найкращої сторони у найбільш важкі часи. І саме експонати виставки «Донбас: переPROчитання образу» допомагають зрозуміти, що Україна тут була, є і завжди буде», – зазначив керівник апарату облдержадміністрації.

Потрібно відмітити, що 20 банерів виставки підготовлені Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії України.

Кожен бажаючий може ознайомитися із матеріалами виставки у холі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, що буде розміщена протягом місяця. Далі ця виставка відправиться до районів області, де функціонуватиме протягом двох тижнів.