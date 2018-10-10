Сумским школьникам, чтобы сдать ВНО, нужен паспорт Школьники, которым уже исполнилось 14 лет, чтобы принять участие во внешнем независимом оценивании, должны иметь документ, удостоверяющий личность.

Паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

Документы для оформления, обмена паспорта подаются лицом или его законным представителем / уполномоченным лицом в территориальный орган / территориального подразделения ГМС, уполномоченного субъекта по зарегистрированному месту жительства.

Лицо, достигшее 14-летнего возраста и место жительства которого не зарегистрировано, для оформления паспорта впервые подает документы в территориальное подразделение ГМС, уполномоченного субъекта по месту фактического проживания в Украине.

Прием граждан по вопросам предоставления административных услуг территориальными подразделениями Управления ГМС Украины в Сумской области осуществляется со вторника по субботу включительно (пн-пт с 9.00 до 18.00; сб - с 9.00 до 16.45).

За оформление паспорта впервые административный сбор не взимается.

Напоминаем, что все эти требования определены в Порядке оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины (далее Порядок), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 302 (в редакции постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 № 745).