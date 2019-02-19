Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23256

Ценные монеты скрыла гражданка Украины от сумских таможенников

Сегодня ночью на таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС задержана гражданка Украины, которая пыталась вывезти в Российскую Федерацию монеты, которые представляют культурную ценность.

Во время осмотра автомобиля, на котором ехала украинка, в сумке с личными вещами, сумские таможенники обнаружили 2 монеты – рубли 1859 и 1789 года чеканки.

В отношении этих ценностей, при перемещении через таможенную границу Украины, установлены ограничения в соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины и приложением № 1 инструкции, утвержденной Приказом Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 года. Культурные ценности изъяты для проведения экспертизы.

На правонарушительницу таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Право Монеты Таможня

По тематике

Сумские пограничники обнаружили старинные монеты
06.03.2019 08:33

Сумские пограничники обнаружили старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет...

Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ
05.03.2019 17:38

Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию нашего государства....

В Сумах подвели итоги 90-дневного марафона по растаможиванию «евроблях»
27.02.2019 09:45

В Сумах подвели итоги 90-дневного марафона по растаможиванию «евроблях»

22 февраля в Украине завершился льготный режим растаможки авто на еврономерах....

Кинологи Сумской таможни признаны лучшими в Украине
26.02.2019 09:59

Кинологи Сумской таможни признаны лучшими в Украине

По результатам специальной подготовки и итогам работы в 2018 году отдел борьбы с незаконным перемещением наркотиков и оружия и кинологического...

Через сумскую границу пытались вывезти ордена и старинные книги
19.02.2019 08:06

Через сумскую границу пытались вывезти ордена и старинные книги

На таможенном посту «Бачевск» гражданка Украины пыталась пересечь российско-украинскую границу с культурными ценностями, на которые установлены ограничения к вывозу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.