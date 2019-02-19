Ценные монеты скрыла гражданка Украины от сумских таможенников

Во время осмотра автомобиля, на котором ехала украинка, в сумке с личными вещами, сумские таможенники обнаружили 2 монеты – рубли 1859 и 1789 года чеканки.
В отношении этих ценностей, при перемещении через таможенную границу Украины, установлены ограничения в соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины и приложением № 1 инструкции, утвержденной Приказом Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 года. Культурные ценности изъяты для проведения экспертизы.
На правонарушительницу таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.
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