Ценные монеты скрыла гражданка Украины от сумских таможенников Сегодня ночью на таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС задержана гражданка Украины, которая пыталась вывезти в Российскую Федерацию монеты, которые представляют культурную ценность.

Во время осмотра автомобиля, на котором ехала украинка, в сумке с личными вещами, сумские таможенники обнаружили 2 монеты – рубли 1859 и 1789 года чеканки.

В отношении этих ценностей, при перемещении через таможенную границу Украины, установлены ограничения в соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины и приложением № 1 инструкции, утвержденной Приказом Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04.2002 года. Культурные ценности изъяты для проведения экспертизы.

На правонарушительницу таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.