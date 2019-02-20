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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырский полицейский отказался от взятки

На Сумщине разоблачили двух человек, которые пытались подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время договариваться о непривлечении нарушительницы к ответственности к одному из сотрудников полиции от ее имени пришел знакомый, который является владельцем авто.

Об указанный факте полицейский сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и в прокуратуру. Факт передачи 8 тыс. грн знакомым нарушительницы сотруднику полиции происходил 15 марта 2019 года уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении водителю и владельцу авто сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка

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