Север Сумщины пока с телевидением

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.
«Телевидение будет - Сумской филиал Концерна РРТ нашла средства для частичного погашения долга перед ПАО «Сумыоблэнерго».
Сегодня утром представители Шосткинской РЭС прибыли на РТПС для осуществления процедуры отключения, однако владелец башен, на которых установлены передатчики, нашел 100 000 грн для частичного покрытия задолженности перед ПАО «Сумыоблэнерго» за поставки электроэнергии.
Задолженность Сумского филиала Концерна РРТ составляла 240 000 грн. По словам руководителя Сумского филиала КРРТ Николая Мельника, удалось частично рассчитаться с поставщиком услуг», - написала она.
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