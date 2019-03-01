На избирательном участке в Шостке пожарные отрабатывали спасение людей и бюллетеней

Были привлечены силы 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Около 11.00 поступил звонок с избирательного участка о возгорании. На место выехали пожарные и приступили к выполнению, как выяснилось, учебных задач. Спасатели провели эвакуацию людей и “бюллетеней”, применив выдвижную лестницу. Также отрабатывались задачи по ликвидации пожара. Центр эстетического воспитания «Зірка» в качестве объекта для проведения учений был выбран неспроста, поскольку здесь расположены три избирательных участка. По мнению начальника 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Владимира Печеного, с поставленными учебными задачами подчиненные справились. На всех избирательных участках в день голосования будут организованы пожарные посты, где будут дежурить спасатели и представители добровольных пожарных дружин, пишет Шостка.info.
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