На избирательном участке в Шостке пожарные отрабатывали спасение людей и бюллетеней Сегодня, 15 марта, спасатели провели учения на одном из избирательных участков, расположенных в Центре эстетического воспитания «Зірка» (бывший ДК им. К. Маркса).

Были привлечены силы 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Около 11.00 поступил звонок с избирательного участка о возгорании. На место выехали пожарные и приступили к выполнению, как выяснилось, учебных задач. Спасатели провели эвакуацию людей и “бюллетеней”, применив выдвижную лестницу. Также отрабатывались задачи по ликвидации пожара. Центр эстетического воспитания «Зірка» в качестве объекта для проведения учений был выбран неспроста, поскольку здесь расположены три избирательных участка. По мнению начальника 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Владимира Печеного, с поставленными учебными задачами подчиненные справились. На всех избирательных участках в день голосования будут организованы пожарные посты, где будут дежурить спасатели и представители добровольных пожарных дружин, пишет Шостка.info.