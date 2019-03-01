Армянка предлагала взятку сумскому пограничнику В пункте пропуска «Великая Писаревка» гражданка Армении предлагала пограничникам взятку.

В пункт пропуска «Большая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыла гражданка Армении. Во время осуществления пограничного контроля женщина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей, которые вложила в свой паспортный документ.

В отношении 19-летней иностранки принято решение об отказе в пересечении государственной границы Украины. Кроме этого, объективным выяснением совершения ею уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.