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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15159

Армянка предлагала взятку сумскому пограничнику

В пункте пропуска «Великая Писаревка» гражданка Армении предлагала пограничникам взятку.

В пункт пропуска «Большая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыла гражданка Армении. Во время осуществления пограничного контроля женщина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей, которые вложила в свой паспортный документ.

В отношении 19-летней иностранки принято решение об отказе в пересечении государственной границы Украины. Кроме этого, объективным выяснением совершения ею уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.

Право Взятка Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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