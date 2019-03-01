Из-за пожара часть Шостки осталась без телефонов и интернета

14 марта, около 21.00, на АТС, расположенной по ул. Онуприенко в Шостке, произошел пожар. Такую новость сообщили в горрайотделе управления ГСЧС в Сумской области. В службу «101» позвонили прохожие, которые заметили искрение. Выехав на место происшествия, огня пожарные не обнаружили – он погас сам… Причина пожара выясняется. Как сообщили в телекоммуникационном предприятии, в результате происшествия на АТС без телефонной связи остались абоненты, которые проживают в Локотском микрорайоне и на ул. Онуприенко. Создана комиссия. Точные сроки восстановления неизвестны, ориентировочно – две недели, пишет Шостка.info.
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