Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47180

Из-за пожара часть Шостки осталась без телефонов и интернета

В результате пожара на АТС часть Шостки осталась без телефонной связи и Интернета.

14 марта, около 21.00, на АТС, расположенной по ул. Онуприенко в Шостке, произошел пожар. Такую новость сообщили в горрайотделе управления ГСЧС в Сумской области. В службу «101» позвонили прохожие, которые заметили искрение. Выехав на место происшествия, огня пожарные не обнаружили – он погас сам… Причина пожара выясняется. Как сообщили в телекоммуникационном предприятии, в результате происшествия на АТС без телефонной связи остались абоненты, которые проживают в Локотском микрорайоне и на ул. Онуприенко. Создана комиссия. Точные сроки восстановления неизвестны, ориентировочно – две недели, пишет Шостка.info.

Общество Пожар Шостка

По тематике

В Сумах полиция охраны пресекла масштабный пожар
Сегодня 13:55

В Сумах полиция охраны пресекла масштабный пожар

ЧП произошло на улице Привокзальной. Огонь охватил старое помещение склада и угрожал распространиться на всю складскую территорию....

Сегодня 11:54

На Сумщине на пожарах погибли 12 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни....

Сегодня 10:55

Появилось видео с пожара, в котором погибла сумчанка (видео)

14 марта в 20:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Горького....

В Сумах на пожаре погибла женщина
Сегодня 07:36

В Сумах на пожаре погибла женщина

В Сумах в результате пожара в квартире погибла женщина....

Вчера 09:10

В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры

В Шостке на базе Государственного учебного заведения «Шосткинский центр профессионально-технического образования» заработал уже второй в области Центр развития профессиональной карьеры....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.