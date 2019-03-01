В Сумах полиция охраны пресекла масштабный пожар ЧП произошло на улице Привокзальной. Огонь охватил старое помещение склада и угрожал распространиться на всю складскую территорию.

Сегодня ночью, в 00:20, группа реагирования полиции охраны во время патрулирования определенного района, увидела пламя, которое выбивалось из разбитых окон здания, размещенного на территории старых заброшенных складов.

Полицейские немедленно связались с диспетчером службы «101» и сообщили об увиденном. На место происшествия немедленно выехали два экипажа местной пожарной части ГСЧС и развернули спасательные работы. Общими усилиями огонь локализовали, а через несколько часов и полностью потушили.

Как говорят сами правоохранители, эта территория складов заброшена, и все, что на ней находится - это разного рода и происхождения мусора. Однако если бы полицейские вовремя не заметили опасность и не приняли меры предосторожности, то огонь мог бы распространиться и перекинуться на соседние здания. А последствиями столь масштабной ночного пожара могли быть не только уничтожение складских помещений и имущества в них, но и, что страшнее - гибель людей, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Сумской области.