На Сумщине «соцработницы» унесли с собой 6 тысяч 84-летняя женщина доверчиво впустила в свой дом злоумышленников, которые, назвавшись социальными работницами, предложили на дому оформить субсидию. А когда гости ушли, пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы денег.

По словам потерпевшей, днем в ее дверь постучали две смуглые женщины. Они назвались соцработницами и попросили войти внутрь. Одна осталась у двери, другая зашла в комнату с хозяйкой и начала рассказывать о новых правилах оформления субсидии. После чего предложила написать соответствующее заявление. Женщина согласилась.

Во время разговора гостья показала купюры якобы нового образца и попросила бабушку показать деньги, которые у той есть в наличии. Бабушка принесла из комнаты сумку с кошельком, а потом присела за стол написать предложенное заявление. Когда визитеры ушли, обнаружила пропажу из кошелька своих 6 тысяч гривен. Женщина поняла, ее постоянно отвлекали, чтобы похитить деньги.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по розыску злоумышленниц. Правоохранители еще раз обращаюсь к гражданам с просьбой, не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома под каким предлогом, а обо всех подозрительных лиц в вашем доме, доме, сразу сообщать в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.