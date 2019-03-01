Стало известно, с кем в плей-офф сыграют сумские «педагоги»

Согласно её результатам, два лучших коллектива конференции «Восток» сразятся за выход в «Финал четырёх» с представителями конференции «Запад». Таким образом, студенты Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко, занявшие в восточной зоне второе место, сыграют с победителем конференции «Запад» — командой «НУ «Львовская политехника». Первые стыковые игры должны пройти в период с 19 по 21 марта, а ответные — с 26 по 28 марта. Проведение «Финала четырёх» запланировано на 2-4 апреля 2019 года.
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