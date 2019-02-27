Прогноз погоды на Сумщине на выходные

16 марта - ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3.. + 2ºС, днем +5.. + 10ºС.
17 марта - без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -1.. + 4ºС, днем +4.. + 9ºС.
Позади понедельник с дождями, штормовым ветром и даже грозой в южной половине области....
Противостояние антициклона и циклонов с северо-запада и потепление с небольшим дождем, такой будет погода на Сумщине в конце недели и...
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На выходных погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
Прогноз погоды в Сумах на 28 февраля от сайта sinoptik.ua....