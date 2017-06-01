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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42230

В Сумах рекомендуют провести весенние каникулы в апреле

Управление образования и науки рекомендует школам повести весенние каникулы в апреле.

Управление образования и науки предоставило руководителям учреждений общего среднего образования рекомендации по проведению весенних каникул.

Учитывая требования Закона Украины «Об образовании», который регламентирует образовательный процесс (учебная нагрузка, формы организации образовательного процесса, продолжительность каникул и т.д.) профильное управление рекомендует провести весенние каникулы с 1 по 7 апреля и приступить к занятиям 8 апреля, пишет сайт мэрии.

Общество Каникулы

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