В Сумах рекомендуют провести весенние каникулы в апреле

Управление образования и науки предоставило руководителям учреждений общего среднего образования рекомендации по проведению весенних каникул.
Учитывая требования Закона Украины «Об образовании», который регламентирует образовательный процесс (учебная нагрузка, формы организации образовательного процесса, продолжительность каникул и т.д.) профильное управление рекомендует провести весенние каникулы с 1 по 7 апреля и приступить к занятиям 8 апреля, пишет сайт мэрии.
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