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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Управлении СБУ Сумщины новый руководитель

Временно исполняющим обязанности начальника УСБУ в Сумской области с 14 марта назначен Захарченко Юрий Николаевич - первый заместитель начальника Управления.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Олеся Рапута. Юрий Захарченко, по ее словам, несколько лет работает в УСБУ Сумской на руководящих должностях, пишет Sumy.Today.

Напомним: 13 марта президент Украины уволил генерал-майора Владислава Косинского с должности начальник УСБУ в Сумской области.

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