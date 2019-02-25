В Управлении СБУ Сумщины новый руководитель

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Олеся Рапута. Юрий Захарченко, по ее словам, несколько лет работает в УСБУ Сумской на руководящих должностях, пишет Sumy.Today.
Напомним: 13 марта президент Украины уволил генерал-майора Владислава Косинского с должности начальник УСБУ в Сумской области.
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