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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28129

На Сумщине подорвали артиллерийские снаряды времен Второй Мировой войны

15 марта в поле вблизи села Хмелев Роменского района отделение пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожило семь артиллерийских снарядов времен Второй Мировой войны.

На опасные предметы наткнулся местный житель во время земляных работ. Он увидел металлические предметы, внешне похожие на взрывоопасные предметы. О находке мужчина сообщил в сельсовет, сотрудники которого немедленно позвонили в Службу спасения «101».

Пиротехники, прибывшие на место установили, что это артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм времен Второй Мировой войны. С помощью спецоборудования специалисты обследовали окружающую территорию, но других боеприпасов не обнаружили. Найденные снаряды изъяли и уничтожили в специально отведенном для этого месте.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой, найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».

Право Устаревшие боеприпасы

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