На Сумщине подорвали артиллерийские снаряды времен Второй Мировой войны

На опасные предметы наткнулся местный житель во время земляных работ. Он увидел металлические предметы, внешне похожие на взрывоопасные предметы. О находке мужчина сообщил в сельсовет, сотрудники которого немедленно позвонили в Службу спасения «101».
Пиротехники, прибывшие на место установили, что это артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм времен Второй Мировой войны. С помощью спецоборудования специалисты обследовали окружающую территорию, но других боеприпасов не обнаружили. Найденные снаряды изъяли и уничтожили в специально отведенном для этого месте.
ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой, найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».
14 марта в 17:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в поле на расстоянии 4...
12 марта в Ахтырке группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы...
10 марта в 15:40 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Ахтырка на ул. Широкой был...
6 марта в 15:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на боеприпас, в...
27 декабря группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в с. Бугроватое Ахтырского района...