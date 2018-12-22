Три боевые гранаты нашли у сумчанина во дворе В Сумской отдел полиции обратился 35-летний житель областного центра и сообщил, что на собственном земельном участке под застройку, при проведении работ, он обнаружил гранату.

Прибыв на место, работники взрывотехнической службы полиции обследовали территорию и обнаружили еще две гранаты. Найденные боеприпасы Ф-1 и РГ-42 относятся к категории ручных осколочных гранат и имели вполне исправный вид. Правда, запалов в них не было - вместо них были вкручены пластиковые заглушки. Полицейские изъяли боеприпасы и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняют, каким образом эти опасные предметы оказались на чужом земельном участке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.