Подозреваемому заммэра Сум избрали меру пресечения

Его подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Дело связано с гибелью 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1, пишет UA:СУМИ.
Сегодня, 15 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу о гибели младенца...
Сегодня, 6 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде личного обязательства...
Служебное расследование в отношении сотрудников департамента инфраструктуры завершено....
В неврологическое отделение 1-й городской больницы заммэра Александр Журба лег 28 февраля....
Директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко избрана мера пресечения в виде личного обязательства....