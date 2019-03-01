Подозреваемому заммэра Сум избрали меру пресечения Заместителю городского головы Сум Александру Журбе суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 13 мая.

Его подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Дело связано с гибелью 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1, пишет UA:СУМИ.