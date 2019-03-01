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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39134

Подозреваемому заммэра Сум избрали меру пресечения

Заместителю городского головы Сум Александру Журбе суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 13 мая.

Его подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Дело связано с гибелью 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1, пишет UA:СУМИ.

Право Александр Журба Смерть в лифте

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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