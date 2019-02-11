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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35198

Субсидиантов Сумщины призвали вовремя платить по счетам

Жителям Сумщины, у которых задолженность за коммунальные услуги составит более 340 гривен, субсидия будет приостановлена

Об этом во время брифинга заявила заместитель директора областного Департамента социальной защиты населения Людмила Мусияка.

По ее словам, жители области, которым назначена субсидия с 2018 года, получат в марте наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года. Счета на коммунальные услуги будут приходить без учета субсидии. Такое понятие как обязательный платеж отменяется. Получатели наличной субсидии должны самостоятельно и своевременно оплачивать коммунальные услуги, используя полученные средства.

«Я прошу всех, кто получает субсидию, вовремя рассчитываться за коммунальные платежи. Ведь если у абонента возникает задолженность более 340 гривен - предприятия-поставщики имеют право подавать к нам списки должников. И если долг оплачен не будет - таким домохозяйствам субсидия будет приостановлена, - отметила Людмила Мусияка. - Наши люди должны учиться финансовой дисциплине и понимать, что субсидия - это помощь государства для оплаты коммуналки. Только те средства, которые остались после уплаты этих платежей (сэкономленные за счет экономного потребления жилищно-коммунальных услуг) абоненты могут тратить по своему усмотрению».

Как сообщила директор ООО «Сумыгаз Сбыт» Елена Руденко, в марте около 156 тыс. семей Сумской области субсидию на природный газ получили «живыми» деньгами. Эти деньги потребители должны самостоятельно направить на оплату за потребленное в феврале 2019 года за голубое топливо.

«ООО «Сумыгаз Сбыт» обращает внимание своих клиентов, что монетизированная субсидия предоставляется для оплаты за потребленный газ. Эти средства не является пособием на приобретение продуктов питания, лекарств и т.д., - отметила Елена Руденко. - Расходы малообеспеченными семьями полученных субсидий не по назначению увеличат задолженность региона за потребленное топливо и приведут к лишению субсидиантов государственных пособий из-за долгов».

Общество Субсидии

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