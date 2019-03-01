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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01157

Роменский «Рятувальник» увез 3 очка из Ивано-Франковска

Сегодня, 15 марта, в рамках 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу роменский «Рятувальник» одержал выездную победу со счётом 3:1 над ивано-франковским «Ураганом-2-КФВ».

В первом тайме немногочисленные зрители, посетившие данный поединок, забитых мячей так и не увидели. А вот после перерыва команды исправили этот недочёт. Сначала голом отметился Валерий Гайван, а уже в концовке игры «дубль» оформил капитан «спасателей» Владимир Чухненко. Свой единственный мяч хозяева забили на 40-ой минуте с дабл-пенальти. Его на свой счёт записал Олег Негела.

«Ураган-2-КФВ» (Ивано-Франковск) — «Рятувальник» (Ромны) 1:3 (0:0 )

Голы: Негела (40) — Гайван (28), Чухненко (37, 39)

После этого матча у роменчан 23 очка в 13 играх и четвертое место, столько же у одесского «Эпицентра К Таирова». «FoodCentre-СумДУ» с 30 очками на втором месте. В плей-офф выходят первые четыре команды.

Уже в ближайшую среду, 20 марта, мы станем свидетелями очередного футзального дерби Сумщины. В формально домашнем перенесённом матче 10-го тура Первой лиги «Рятувальник» будет принимать на паркете легкоатлетического манежа Сумского государственного университета «Food Centre-СумДУ», сообщает пресс-служба АФС.

Спорт Рятувальник Футзал

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