Роменский «Рятувальник» увез 3 очка из Ивано-Франковска

В первом тайме немногочисленные зрители, посетившие данный поединок, забитых мячей так и не увидели. А вот после перерыва команды исправили этот недочёт. Сначала голом отметился Валерий Гайван, а уже в концовке игры «дубль» оформил капитан «спасателей» Владимир Чухненко. Свой единственный мяч хозяева забили на 40-ой минуте с дабл-пенальти. Его на свой счёт записал Олег Негела.
«Ураган-2-КФВ» (Ивано-Франковск) — «Рятувальник» (Ромны) 1:3 (0:0 )
Голы: Негела (40) — Гайван (28), Чухненко (37, 39)
После этого матча у роменчан 23 очка в 13 играх и четвертое место, столько же у одесского «Эпицентра К Таирова». «FoodCentre-СумДУ» с 30 очками на втором месте. В плей-офф выходят первые четыре команды.
Уже в ближайшую среду, 20 марта, мы станем свидетелями очередного футзального дерби Сумщины. В формально домашнем перенесённом матче 10-го тура Первой лиги «Рятувальник» будет принимать на паркете легкоатлетического манежа Сумского государственного университета «Food Centre-СумДУ», сообщает пресс-служба АФС.
В столичном Доме футбола состоялась жеребьёвка раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины по футзалу....
III Мемориальный турнир по футзалу, посвященный памяти Героя Украины Александра Анищенко прошел 14 марта в СумГПУ им. А.С.Макаренко...
16-17 марта будут сыграны очередные матчи в рамках трех лиг Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....
Сегодня, 14 марта, в Сумах прошла решающая игра за выход в плей-офф чемпионата Украины по футзалу среди вузов....
В воскресенье, 17 марта, сумская команда «Lex VSK-СумБуд» проведёт в манеже СумГУ ответный матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины...