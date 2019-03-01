Сумские волейболисты уступили в первом матче плей-офф

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» принимала «МХП-Винница» из Тростянца Винницкой области. Игра, как и все четыре в регулярном чемпионате, завершилась победой гостей 1:3 (25-18, 21-25, 18-25, 23-25).
Ответная игра пройдет 20 марта. В случае поражения сумчане вылетают из чемпионата. Чтобы выйти в полуфинал, нужно не только выиграть в гостях, но и выиграть там же «золотой» сет, который назначается в случае равенства по победам.
Остальные игры:
«Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Барком-Кажаны» Львов 1:3
«Фаворит» Лубны – «Сердце Подолья» Винница 0:3
«Новатор» Хмельницкий – «Юракадемия» Харьков
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