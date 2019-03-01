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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:39201

В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП

Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 57-летний водитель, управляя автомобилем Dacia Logan, не придерживался безопасной скорости движения, после чего выехал на встречную полосу, где допустил наезд на автомобиль Ford, водитель которого остановился для того, что осуществить разворот.

Водитель Dacia Logan едва держался на ногах. Освидетельствование на состояние опьянения, который проводился на месте остановки, зафиксировал у него 1,88 промилле алкоголя, что более чем в 9 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя-виновника административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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