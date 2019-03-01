Сумские копы ловят «металлистов»

С началом весны инспекторы патрульной полиции начали куда чаще получать сообщения о кражах металлических предметов.
В частности, за последнее время, благодаря бдительности неравнодушных граждан полицейские обнаружили двух мужчин с канализационными люками, которые они собирались сдать в пункт приема металлолома.
Также, стражи порядка задерживали:
- мужчину, который пытался похитить металлические трубы из помещения бывшего учебного заведения;
- гражданина с различными проводами, которые, по его же словам, он похитил;
- мужчину и женщину, которые в центре города похитили металлические урны;
- человека, который, вероятно, похитил металлический ящик с кладбища.
Патрульная полиция напоминает, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины тайное похищение чужого имущества (кража) наказывается штрафом от 850 до 1700 гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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