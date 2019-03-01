Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:42225

Сумские копы ловят «металлистов»

Канализационные люки, провода, урны и другие металлические предметы - патрульные обнаружили немало граждан с различными, вероятно, похищенными предметами.

С началом весны инспекторы патрульной полиции начали куда чаще получать сообщения о кражах металлических предметов.

В частности, за последнее время, благодаря бдительности неравнодушных граждан полицейские обнаружили двух мужчин с канализационными люками, которые они собирались сдать в пункт приема металлолома.

Также, стражи порядка задерживали:

- мужчину, который пытался похитить металлические трубы из помещения бывшего учебного заведения;

- гражданина с различными проводами, которые, по его же словам, он похитил;

- мужчину и женщину, которые в центре города похитили металлические урны;

- человека, который, вероятно, похитил металлический ящик с кладбища.

Патрульная полиция напоминает, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины тайное похищение чужого имущества (кража) наказывается штрафом от 850 до 1700 гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Право Кража

По тематике

Вчера 14:01

На Сумщине «соцработницы» унесли с собой 6 тысяч

84-летняя женщина доверчиво впустила в свой дом злоумышленников, которые, назвавшись социальными работницами, предложили на дому оформить субсидию. А когда гости...

13.03.2019 14:56

В Шостке женщина обокрала свою коллегу

Соблазнилась 57-летняя жительница Шостки на клатч своей коллеги, в котором находились 3200 гривен....

До 12 лет за решеткой грозит четырем участникам банды воров
13.03.2019 09:34

До 12 лет за решеткой грозит четырем участникам банды воров

До 12 лет лишения свободы грозит четырем участникам организованной группы, которые специализировались на похищении имущества граждан и сельскохозяйственных предприятий....

12.03.2019 11:49

Фейковая коммунальщица обокрала старушку

В Конотопе после посещения псевдоработницы водоканала пенсионерка недосчиталась 3 тысяч гривен....

12.03.2019 09:20

В Шостке задержали неудачливого вора

В Шостке правоохранители разоблачили мужчину, который дважды пытался обокрасть магазин....

Новости

В Сумах онлайн-петиция ждет ответа уже 7 месяцев
Сегодня 09:30
Сумчанам не видать бесплатного проезда в троллейбусах
Сегодня 09:21
Городские власти дали циничную отписку на петицию о запрете стройки прокурорского дома на месте детсада в Сумах
Сегодня 09:11
Сумские юниоры с медалями чемпионата Украины по биатлону
Сегодня 08:29
Сумские копы ловят «металлистов»
Сегодня 07:42
В Сумах пьяный водитель спровоцировал ДТП
Сегодня 07:39
Сумские волейболисты уступили в первом матче плей-офф
Вчера 20:36
Роменский «Рятувальник» увез 3 очка из Ивано-Франковска
Вчера 18:01
НАЗК приглашает объясниться директора Сумского горфиндепартамента
Вчера 17:52
Субсидиантов Сумщины призвали вовремя платить по счетам
Вчера 17:35
Сумская школа №12 завоевала «золото» на Международной выставке
Вчера 17:29
Суд не отстранил подозреваемого заммэра Сум от должности
Вчера 17:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.