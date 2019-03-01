Сумские юниоры с медалями чемпионата Украины по биатлону В Яворове (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

Во второй день прошли классические эстафеты. Среди юниорок сумчанки Виктория Ермакова, Екатерина Свинаренко и Анна Сытник заняли третье место, обогнав другую сумскую команду в составе Виктории Рыжих, Елены Токар и Анастасии Дидоренко на финише на 20 секунд.

Среди юниоров Богдан Цымбал, Владимир Кошман, Дмитрий Грущак и Евгений Ивченко заняли первое место.

После дня отдыха, в воскресенье спортсмены пробегут гонки преследования, сформированные по результатам индивидуальных гонок.