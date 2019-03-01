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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29202

Сумские юниоры с медалями чемпионата Украины по биатлону

В Яворове (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

Евгений Ивченко на огневом рубеже

Фото Валентины Цербе-Несиной

Во второй день прошли классические эстафеты. Среди юниорок сумчанки Виктория Ермакова, Екатерина Свинаренко и Анна Сытник заняли третье место, обогнав другую сумскую команду в составе Виктории Рыжих, Елены Токар и Анастасии Дидоренко на финише на 20 секунд.

Среди юниоров Богдан Цымбал, Владимир Кошман, Дмитрий Грущак и Евгений Ивченко заняли первое место.

После дня отдыха, в воскресенье спортсмены пробегут гонки преследования, сформированные по результатам индивидуальных гонок.

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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