Городские власти дали циничную отписку на петицию о запрете стройки прокурорского дома на месте детсада в Сумах Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить незаконную прокурорскую застройку земли под детский сад! И построить детский сад!»

«На двенадцатом микрорайоне власть давно обещала построить новый детский сад! Ведь этот район намного увеличился за 30 лет его существования. Увеличилось и количество молодых семей с детьми. И поэтому мало одного садика, в котором принимают только 60 детей в год (и то чаще всего «по блату»). А сейчас единственное свободное место под садик теперь решили отдать прокурорам. Где же справедливость? «Бедным» прокурорам негде жить? А дети обойдутся?

Стройте то, что обещали - детский сад! А прокуратура «обойдется» без этого участка земли», - писала автор петиции Ворко Елена Александровна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена Управлением архитектуры и градостроительства Сумского городского совета совместно с Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета в пределах полномочий, и урегулирован вопрос о месте расположения проектируемого детского сада.

Решением Сумского городского совета от 19 августа 2015 года № 4742-МГ было поручено департаменту градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета принять меры по организации разработки градостроительной документации «Детальный план территории 12-го микрорайона в г. Сумы». Указанное решение не было выполнено своевременно и потребовало внесения изменений.

По инициативе Управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета было принято решение Сумского городского совета от 25 июля 2018 года № 3682-МР «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 19 августа 2015 года № 4742-МР «О разработке градостроительной документации «Детальный план территории 12-го микрорайона в г. Сумы». Пунктом 2 этого решения Управление определено заказчиком разработки детального плана территории 12-го микрорайона. На сегодня разработка проекта указанной градостроительной документации в стадии завершения и требует проведения процедуры по его утверждению в установленном порядке.

На земельном участке, указанном в петиции, проектом детального плана территории предусмотрено размещение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями заведения дошкольного образования. Это соответствует пункту 6.1.5. Государственных строительных норм ДБН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий», где указано, что допускается размещение в жилых домах первой категории учреждений дошкольного образования. Земельный участок, на котором расположено заведение дошкольного образования, встроенное или пристроенное к жилому дому, должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома, что предусмотрено. В проекте детального плана территории приведены расчетные показатели нормативной обеспеченности объектами общественного обслуживания населения, в т. ч. количеством мест в учреждениях дошкольного образования.

Место размещения детского сада в ХII микрорайоне согласно проекта детального плана территории предусмотрено на другом участке по ул. Интернационалистов, 35. Для его проектирования Управлением предоставлено управлению капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета градостроительные условия и ограничения от 21.12.2017 № 125 / 08.01.01-13 (с изменениями от 03.10.2018 № 95 / 08.01- 12).

На основании обращения начальника управления градостроительства и архитектуры Сумской областной государственной администрации от 25.02.2019 года управлением государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета начаты мероприятия по проведению внеплановой проверки правомерности застройки земельного участка по адресу г. Сумы, ул. Интернационалистов, 35».