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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21249

Сумчанам не видать бесплатного проезда в троллейбусах

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Предлагаем установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения».

 «Установить бесплатный проезд в электротранспорте г.Сумы для всех категорий населения за счет местного бюджета.

Учитывая, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта является льготным, то есть за проезд и так почти никто не платит, и не хватает средств на содержание самих кондукторов и контролеров, указанное устранит имеющиеся убытки, уменьшит загруженность водителей, которые иногда выполняют функции кондукторов, и будет способствовать развитию коммунального электротранспорта вследствие оптимизации.

Бесплатный электротранспорт пока практикуется во многих европейских городах», - писал автор петиции Давыдко Игорь Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Согласно проекту производственной программы КП СГС «Электроавтотранс» в 2019 году планируется перевозка пассажиров городским электрическим транспортом в количестве 24212,7 тыс. человек, из них 16168,6 тыс. с льготным проездом.

Возмещение стоимости льготных перевозок в городском электротранспорте осуществляется за счет средств городского бюджета.

В 2018 году в городском бюджете было запланировано компенсация за льготную перевозку отдельных категорий граждан в электротранспорте в размере 35001,1 тыс. грн. КП СГС «Электроавтотранс» оказало услуги по льготной перевозке отдельных категорий граждан на сумму 36283,5 тыс. грн, получило из городского бюджета-34854,7 тыс. грн, то есть предприятию было недофинансировано согласно бюджетных назначений 146,4 тыс. Грн. и не принято к возмещению согласно выполненных объемов работ - 1282,4 тыс. грн.

В 2018 году на возмещение разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом на услуги городского электрического транспорта КП СГС «Электроавтотранс» в городском бюджете было предусмотрено 10976,0 тыс. грн, фактическая сумма возмещения разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом согласно выполненных предприятием объемов работ составила 12400,8 тыс. грн. Несмотря на то, что предприятие получило возмещение разницы в тарифах в полном объеме, в соответствии с бюджетными назначениями, недофинансирована сумма возмещения согласно выполненных объемов работ составила 1424,8 тыс. грн.

В 2019 году для КП СГС «Электроавтотранс» предусмотрено в городском бюджете:

- на возмещение за льготную перевозку отдельных категорий граждан в электротранспорте - 21500,0 тыс. грн, в т.ч. на погашение задолженности за прошлый год согласно бюджетных назначений в сумме 146,4 тыс. грн.

- на возмещение разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом на услуги городского электротранспора 897,6 тыс. грн. (только за январь 2019 года).

Существенное уменьшением поступлений средств в городской бюджет в 2019 году лишило возможности в дальнейшем получать КП СГС «Электроавтотранс» возмещения разницы между установленными и экономически обоснованными тарифами в электротранспорте и тем более установить бесплатный проезд в электротранспорте для всех категорий населения за счет местного бюджета.

Исходя из вышеприведенного, на данном этапе выполнения вашего предложения не представляется возможным в связи со значительным уменьшением средств в городском бюджете».

Экономика Бесплатный проезд Петиция

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