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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах онлайн-петиция ждет ответа уже 7 месяцев

Онлайн-петиция «Ледовая арена для юных спортсменов» принята к рассмотрению еще 15 августа 2018 года.

Типовой проект, который планировали начинать строить еще в 2011 году.

Это уже третья онлайн-петиция, которая касается строительства ледовой арены в Сумах.

«Ледовая арена очень важна для молодежи. Очень много талантливых детей в нашем городе вынуждены ездить в другие города для тренировки. А это немалые средства для их родителей», - писала автор петиции Нагайцева Леся Николаевна.

Петиция набрала необходимое количество голосов за пару недель и теперь ждет ответа уже 7 месяцев.

Это уже не первая подобная петиция. В 2017 году таких было две. Сначала ссылались на программу развития городского парка на 2017-2020 годы, затем управлению архитектуры и градостроительства, управлению земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета были даны поручения проработать вопрос возможности строительства и стоимости проектно-сметной документации и возможности выделения земельного участка для формирования предложений включения строительства ледовой арены в проект городского бюджета на 2018 год». Однако о выполнении данного поручения ничего неизвестно…

Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году под выборы в Верховную Раду тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…

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