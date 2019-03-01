Хотел дать взятку полицейским - взамен получил уголовную ответственность За решение вопроса о непривлечение к административной ответственности 44-летний житель Середина-Будского района предлагал начальнику сектора реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду в размере 1500 гривен.

Основанием для привлечения мужчины к административной ответственности стал вызов его жены, которая позвонила в полицию и просила успокоить ее пьяного мужа, который дома устроил дебош.

«На вызов выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Они задержали нарушителя и доставили его в местное отделение полиции, - комментирует Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Свою вину он признавал, тем более, что это не первый его визит в полицию за аналогичное правонарушение. А когда протрезвел, начал предлагать «мирно разойтись» за денежное вознаграждение. Будучи в кабинете начальника сектора реагирования патрульной полиции и других работников подразделения, он предлагал деньги в сумме полторы тысячи гривен. Полицейские предупредили его об ответственности за предложение взятки, но он не отреагировал».

Действия мужчины в полиции квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Ему уже объявили подозрение по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. И кроме административной по ст. 173-2 КУоАП, мужчина будет нести еще и уголовную ответственность, которая предусматривает уплату штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.