Хотел дать взятку полицейским - взамен получил уголовную ответственность

Основанием для привлечения мужчины к административной ответственности стал вызов его жены, которая позвонила в полицию и просила успокоить ее пьяного мужа, который дома устроил дебош.
«На вызов выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Они задержали нарушителя и доставили его в местное отделение полиции, - комментирует Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Свою вину он признавал, тем более, что это не первый его визит в полицию за аналогичное правонарушение. А когда протрезвел, начал предлагать «мирно разойтись» за денежное вознаграждение. Будучи в кабинете начальника сектора реагирования патрульной полиции и других работников подразделения, он предлагал деньги в сумме полторы тысячи гривен. Полицейские предупредили его об ответственности за предложение взятки, но он не отреагировал».
Действия мужчины в полиции квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Ему уже объявили подозрение по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. И кроме административной по ст. 173-2 КУоАП, мужчина будет нести еще и уголовную ответственность, которая предусматривает уплату штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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