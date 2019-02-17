В Сумах прошел зональный чемпионат Украины по боксу 14-16 марта в Сумах в спорткомплексе «Олимп» проходил зональный чемпионат Украины по боксу среди юношей.

В турнире принимали участие 86 боксеров из Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областей. Боксеры разыграли 21 комплект медалей. Трое представителей Сумщины стали победителями - Денис Заплюсвичка (весовая категория до 41,5 кг), Илья Зайченко (46 кг) и Евгений Коренев (48 кг). Вторые места у Ростислава Прокоповича (40 кг), Богдана Плаходько (46 кг), Виталия Залавского (59 кг), Александра Сухого (65 кг) и Владимира Билоуса (72 кг).