В Сумах прошел зональный чемпионат Украины по боксу

В турнире принимали участие 86 боксеров из Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областей. Боксеры разыграли 21 комплект медалей.
Трое представителей Сумщины стали победителями - Денис Заплюсвичка (весовая категория до 41,5 кг), Илья Зайченко (46 кг) и Евгений Коренев (48 кг). Вторые места у Ростислава Прокоповича (40 кг), Богдана Плаходько (46 кг), Виталия Залавского (59 кг), Александра Сухого (65 кг) и Владимира Билоуса (72 кг).
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