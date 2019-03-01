Сумчанки взяли «бронзу» на чемпионате мира по биатлону

В женской эстафете уроженка Сум Анастасия Меркушина, сумчанки Вита и Валентина Семеренко и выпускница СумГУ Юлия Джима завоевали бронзу.
«Золото» в этой дисциплине получили норвежки Сулемдал, Ингрид Тандервольд, Тирил Екхоф и Марте Олсби-Ройзеланд. Серебряными призерами стали шведки Линн Персон, Мона Брорсон, Анна Магнусон и Ханна Эберг.
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