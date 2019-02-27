«Сумы» проиграли второлиговому «Никополю»

Поединок против ФК «Никополь» завершился поражением сумской команды 1:2. Единственный мяч в составе нашей команды забил Назар Курусь.
Контрольно-дисциплинарный комитет вновь перенес решение вопроса по участию ПФК «Сумы» в договорных матчах....
Сергей Ващенко покинул должность президента ПФК «Сумы», о чем заявил в Instagram....
С понедельника, 11 марта, команда ПФК «Сумы» находится в Днепропетровской области, где в селе Чкалово на базе спорткомплекса «Колос», проводит...
Аккаунт ПФК «Сумы» в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге....
Вице-чемпион Сумщины ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) вышел в четвертьфинал Кубка Единства....