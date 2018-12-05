Сумские самбистки с медалями кубка Украины Сегодня, 16 марта, в Луцке стартовал кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

Было разыграно 15 комплектов медалей из 30-ти призовых наборов.

Среди призеров и две представительницы Сумщины. В весовой категории до 44 кг серебряную медаль завоевала Елизавета Дидоренко, в весе до 60 кг – «бронза» досталась Юлии Вороненко.

В воскресенье станут известны обладатели всех наград и кубков в командном зачете.