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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48252

Сумские самбистки с медалями кубка Украины

Сегодня, 16 марта, в Луцке стартовал кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

Было разыграно 15 комплектов медалей из 30-ти призовых наборов.

Среди призеров и две представительницы Сумщины. В весовой категории до  44 кг серебряную медаль завоевала Елизавета Дидоренко, в весе до 60 кг – «бронза» досталась Юлии Вороненко.

В воскресенье станут известны обладатели всех наград и кубков в командном зачете.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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