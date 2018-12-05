Сумские самбистки с медалями кубка Украины

Было разыграно 15 комплектов медалей из 30-ти призовых наборов.
Среди призеров и две представительницы Сумщины. В весовой категории до 44 кг серебряную медаль завоевала Елизавета Дидоренко, в весе до 60 кг – «бронза» досталась Юлии Вороненко.
В воскресенье станут известны обладатели всех наград и кубков в командном зачете.
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