Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:52211

Чемпион Сумщины обыграл чемпиона Турции

Липоводолинский «Альянс» проводит сборы к новому сезону в Турции.

Сегодня, 16 марта, наши земляки играли против чемпиона Турции по футболу среди аматоров ФК «Кундуспор». Наши победили со счетом 7:1.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

«Сумы» проиграли второлиговому «Никополю»
Сегодня 16:25

«Сумы» проиграли второлиговому «Никополю»

15 марта ПФК «Сумы» провел очередной контрольный матч на подготовительном сборе в с. Чкалово Днепропетровской области....

14.03.2019 18:40

Заседание КДК по делу об участии ПФК «Сумы» в договорных матчах снова перенесли

Контрольно-дисциплинарный комитет вновь перенес решение вопроса по участию ПФК «Сумы» в договорных матчах....

За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку
14.03.2019 07:15

За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку

С понедельника, 11 марта, команда ПФК «Сумы» находится в Днепропетровской области, где в селе Чкалово на базе спорткомплекса «Колос», проводит...

Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге
01.03.2019 23:00

Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге

Аккаунт ПФК «Сумы» в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге....

Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день
27.02.2019 10:15

Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день

Вице-чемпион Сумщины ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) вышел в четвертьфинал Кубка Единства....

Новости

Чемпионат мира по биатлону: как выступили сумские биатлонисты в эстафете
Сегодня 20:31
"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові
Сегодня 20:12
Чемпион Сумщины обыграл чемпиона Турции
Сегодня 18:52
Сумские самбистки с медалями кубка Украины
Сегодня 17:48
«Сумы» проиграли второлиговому «Никополю»
Сегодня 16:25
Сумчанки взяли «бронзу» на чемпионате мира по биатлону
Сегодня 15:38
В Сумах прошел зональный чемпионат Украины по боксу
Сегодня 14:50
Хотел дать взятку полицейским - взамен получил уголовную ответственность
Сегодня 13:29
В Сумах онлайн-петиция ждет ответа уже 7 месяцев
Сегодня 09:30
Сумчанам не видать бесплатного проезда в троллейбусах
Сегодня 09:21
Городские власти дали циничную отписку на петицию о запрете стройки прокурорского дома на месте детсада в Сумах
Сегодня 09:11
Сумские юниоры с медалями чемпионата Украины по биатлону
Сегодня 08:29
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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