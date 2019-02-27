Чемпион Сумщины обыграл чемпиона Турции

Сегодня, 16 марта, наши земляки играли против чемпиона Турции по футболу среди аматоров ФК «Кундуспор». Наши победили со счетом 7:1.
15 марта ПФК «Сумы» провел очередной контрольный матч на подготовительном сборе в с. Чкалово Днепропетровской области....
Контрольно-дисциплинарный комитет вновь перенес решение вопроса по участию ПФК «Сумы» в договорных матчах....
С понедельника, 11 марта, команда ПФК «Сумы» находится в Днепропетровской области, где в селе Чкалово на базе спорткомплекса «Колос», проводит...
Аккаунт ПФК «Сумы» в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге....
Вице-чемпион Сумщины ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) вышел в четвертьфинал Кубка Единства....