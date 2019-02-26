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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:12149

"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові

Сьогодні відбулося відкриття фотовиставки "Смаки Сумщини" в Чернігові.

Для гостей виставки підготували гастрономічну дегустацію продуктів та медових напоїв, які виробляються в Сумській області.

Виставка організована в рамках «Днів Сумщини» та відзначення 80-ї річниці утворення Сумської області у 2019 році.

Організатори: відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, професійний фотограф Наталія Кармазіна.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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