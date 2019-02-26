"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові Сьогодні відбулося відкриття фотовиставки "Смаки Сумщини" в Чернігові.

Для гостей виставки підготували гастрономічну дегустацію продуктів та медових напоїв, які виробляються в Сумській області.

Виставка організована в рамках «Днів Сумщини» та відзначення 80-ї річниці утворення Сумської області у 2019 році.

Організатори: відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, професійний фотограф Наталія Кармазіна.