"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові

Для гостей виставки підготували гастрономічну дегустацію продуктів та медових напоїв, які виробляються в Сумській області.
Виставка організована в рамках «Днів Сумщини» та відзначення 80-ї річниці утворення Сумської області у 2019 році.
Організатори: відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, професійний фотограф Наталія Кармазіна.
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