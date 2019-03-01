Чемпионат мира по биатлону: как выступили сумские биатлонисты в эстафете В мужской эстафете чемпионата мира в Остерсунде (Швеция) состав украинской команды оказался ослаблен отсутствием лидера.

Решением старшего тренера команды, чемпиону мира в индивидуальной гонке Дмитрию Пидручному был дан отдых, чтобы не перегружать спортсмена большим количеством напряженных ответственных стартов и позволить ему подготовиться к завтрашнему масс-старту. Это и обусловило течение гонки для нашей команды, пишет biathlon.com.ua.

На первом этапе вышел Артем Прима, который пропустил все личные гонки чемпионата, борясь с последствиями кишечной инфекции. Понятно, что подготовиться к гонке оптимально в таких условиях - не реально. И сегодня Артем в первую очередь попытался взять своё оптимальной работой на огневом рубеже. И с этим Прима справился, воспользовавшись лишь одним запасным патроном на стойке. На передаче эстафеты украинец уступал лидерам всего 16 секунд. Но довольно много соперников также неплохо отработали на рубежах, и впереди Артема была плотная группа из десяти команд.

Такая же задача - чистая стрельба - стояла и перед Сергеем Семеновым, поскольку уже первый круг второго этапа показал, что бороться с лидерами на дистанции Сергею будет очень тяжело. Но сложности возникли и на огневом рубеже, особенно в стойке, где Сергей допустил три промаха в первых пяти выстрелах, и лишь чудом избежал штрафного круга. Но отставание нашей команды к экватору гонки достигло уже почти двух минут, и по позициям Украина опустилась на 17-е место. Впереди же образовалась дружная пара Франция-Норвегия, которая весь этап прошла рядом и на передаче эстафеты опережала идущих третьими шведов на 19 секунд. Из неожиданностей - провал россиян, у которых Никита Поршнев, даже несмотря на неплохую стрельбу, проиграл за свой этап более минуты и первую позицию обменял на 13-ю.

Над уроженцем Сумщины Артемом Тищенко уже не довлела необходимость борьбы за высокие места, что позволило спокойно отработать на стрельбе. Рубежи Артем отработал безукоризненно. На дистанции же от него сложно было ожидать чудес. К финишу своего этапа Тищенко пришел 16-м, но при этом лидеру гонки уступил за свой этап всего 40 секунд. А этим единоличным лидером стала сборная Норвегии. Тарьей Бё сделал все, чтобы своему младшему брату передать наиболее комфортные условия. Но отрыва Тарьея могло не быть, окажись более точным Симон Дестьё. Но француз в стойке заработал круг штрафа, и вместо лидерского дуэта с норвежцем, сформировал такую же пару - но в борьбе за второе место с немцем Арндом Пайффером. На последнюю передачу эстафеты пришли абсолютно в одно время, но - с отставанием от лидеров в 43 секунды. При этом на комплект наград небезосновательно рассчитывали еще семь команд, отсающих от подиума менее чем на минуту!

Йоханнес Бё заключительный этап прошел практически в тренировочном режиме. Уже к стрельбе лежа он довел свой перевес до минуты, а после чистого рубежа интерес к золотой интриге пропал полностью. "Пижон" Йоханнес чуть было не повторил ошибку гонки преследования Норвежцы, уверенно доведя гонку до победы, оформили четвертое эстафетное золото Остерсунда!

А дуэлью дня стало противостояние Мартена Фуркада и Бенедикта Долля за серебро! Немец был чуть быстрее, заставив Мартена "надышаться" и стрелять в несвойственном себе ритме. И без всякой иронии великий Фуркад в решающий момент дрогнул! Два круга штрафа француза - и вместо борьбы за медаль - соперничество за шестерку сильнейших, к тому же чуть не уступив эту позицию более "голодному" шведу Себастьяну Самуэльссону.

Долль спокойно привел команду Германии к серебру, а счастливый бронзовый билет вытянули россияне, у которых Александр Логинов уверенней соперников прошел решающую стойку. А главной сенсацией этой эстафеты стала сборная Словении, добравшаяся до пятого места!

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, впервые вышедший на четвертом этапе эстафеты Кубка мира, провел гонку очень уверенно, отработав всего с двумя запасными патронами на втором рубеже, а на дистанции отыгрывая позиции у рядом идущих спортсменов. На финише удалось подняться до 12-го места, что для нынешнего состава нашей команды можно считать успехом, учитывая проблемы в середине гонки.

Эстафетный Малый хрустальный глобус и у мужчин завоевала Норвегия. Она же продолжает уверенно лидировать в Кубке наций, и за один старт до окончания борьбы в этом зачете уже стала недосягаемой для соперников. Украинская сборная так же уверенно удерживает позицию в топ-10, окончательно обезопасив себя от посягательств команды Болгарии.

А завтра нас ждет завершение чемпионата мира - двумя яркими масс-стартами, в которых наши болельщики будут максимально крепко держать кулаки за Анастасию Меркушину и Дмитрия Пидручного.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+6) +1:12:03,7

2. Германия (0+8) +38,1

3. Россия (0+7) +1:04,1

4. Чехия (0+6) +1:20,7

5. Словения (0+5) +1:22,4

6. Франция (3+11) +1:37,2

7. Швеция (0+11) +1:37,4

8. Австрия (1+8) +2:00,1

...

12. Украина (0+7) +3:08,7