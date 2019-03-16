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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:03122

Определился чемпион Сум по футзалу

Сегодня, 16 марта, в открытом чемпионате города от Федерации футзала Сум определился чемпион в высшей лиге.

В «матче сезона» первый тайм завершился в пользу «Фореста» 0:2, но «Сумыхимпром-СДПУ-2» во второй половине встречи совершил камбэк и вырвал победу 3:2. Таким образом команда Владимира Гладова и Игоря Кравченко получила звание чемпионов города сезона 2018/2019 за два тура до завершения соревнований.

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 3:2 «Форест

Голы: Тимченко Игорь (36), Прокопов Сергей (39), Кончакова Антон (50) - Козуб Дмитрий (аг. 9), Cуходуб Богдан (23)

«Легион» (Николаевка) 3: 3 «Junior»

Голы: Билокур Сергей (8 ), Герко Иван (18), Бокач Александр (33) - Нагернюк Александр (37, 40), Антипенко Богдан (50)

«Колос» (Севериновка) 13:5 «Натон» (Постольное)

Голы: Летний Сергей (4, 7, 10, 25, 50), Пустовойт Илья (9, 34), Свистун Денис (13, 25, 37, 46), Билоненко Андрей ( 42), Гончаров Виталий (46) - Пидлужный Эдуард (22), Пятаченко Антон (25, 48), Ткаченко Ростислав (44, 48)

«Космос» (Сад) +/- «Lex VSK»

После 12 игр у «Сумыхимпро-СДПУ-2» 32 очка, на 6 меньше у «Фореста». Они уже определили чемпиона и серебрянного призера. Дальше - «Колос» (Севериновка) – 19, «Junior» - 16, «Легион» (Николаевка) – 15, «Lex VSK» - 14…

Завтра пройдут игры следующего тура.

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