Окунали головой в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение В селе Покровка Сумской области совершено жестокое разбойное нападение - злоумышленники связали и пытали жертву.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Трое неустановленных мужчин в балаклавах выбили входные двери и зашли в частный дом, где напали на хозяина.

Злоумышленники избили его и связали. Мужчине окунали голову в ведро с водой и продолжали бить, требуя деньги. В результате злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму около 10 тысяч долларов. После чего они скрылись с места преступления.

Пострадавший, мужчина 1984 года рождения, госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).