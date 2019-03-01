«Сумы» проиграли днепровским юниорам

Соперником сумчан была команда СК «Днепр-1» U19. Игра завершилась разгромом в пользу хозяев со счетом 4:0.
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