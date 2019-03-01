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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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До ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада на Сумщині

16 березня відбулись збори Спасо-Преображенської релігійної громади м. Охтирка, де одноголосно прийнято рішення релігійної громади з настоятелем та древнім козацьким храмом перейти в лоно Православної Церкви України.

Настоятель храму митрофорний протоієрей Ігор Соловей, разом з релігійною громадою, за роки війни всіма можливими методами православної Церкви підтримували українських воїнів. І коли почалось єднання православних вони зразу підтримали цей процес, бо неможливо віруючим православним людям допускати ворожнечу і неприязнь один до одного.

Віруючі Сумщини щиро вітають чергову релігійну громаду з переходом в Єдину Православну Церкву України.

Найближчого часу очікується прийняття ще ряду громад з храмами в лоно Православної Церкви України.

Керуючий Сумською єпархією архієпископ Мефодій провів розширенне засідання Сумського єпархіального управління та видав Указ про прийняття в Сумську єпархію ПЦУ настоятеля Спасо-Преображенської релігійної громади разом з храмом м. Охтирка, повідомляє Сумська єпархія ПЦУ.

Общество Ахтырка Переход в ПЦУ ПЦУ
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