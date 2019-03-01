До ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада на Сумщині

Настоятель храму митрофорний протоієрей Ігор Соловей, разом з релігійною громадою, за роки війни всіма можливими методами православної Церкви підтримували українських воїнів. І коли почалось єднання православних вони зразу підтримали цей процес, бо неможливо віруючим православним людям допускати ворожнечу і неприязнь один до одного.
Віруючі Сумщини щиро вітають чергову релігійну громаду з переходом в Єдину Православну Церкву України.
Найближчого часу очікується прийняття ще ряду громад з храмами в лоно Православної Церкви України.
Керуючий Сумською єпархією архієпископ Мефодій провів розширенне засідання Сумського єпархіального управління та видав Указ про прийняття в Сумську єпархію ПЦУ настоятеля Спасо-Преображенської релігійної громади разом з храмом м. Охтирка, повідомляє Сумська єпархія ПЦУ.
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