Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58728

Стали известны подробности вооруженного нападения на Сумщине

Произошло нападение 14 марта поздно вечером.

По информации начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, тогда от жителя села Покровка поступило сообщение о том, что трое неизвестных в черной одежде с масками на лицах ворвались в один из домов, выбив входную дверь. Хозяина дома связали, угрожали ножом, били палками, и погружали в воду, пишет sumy.today.

Нападавшие требовали деньги и забрали 9000 долларов и 15000 гривен. Пострадавший сейчас находится в больнице, начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 УК.

Полицией сейчас проводится комплекс мероприятий, для розыска преступника ориентирован весь личный состав. Полиция просит обратиться всех, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в поиске злоумышленников.

Право Разбой

По тематике

Вчера 22:34

Окунали головой в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение

В селе Покровка Сумской области совершено жестокое разбойное нападение - злоумышленники связали и пытали жертву....

На Сумщине дали 8 лет за разбой
28.02.2019 17:48

На Сумщине дали 8 лет за разбой

К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который систематически обворовывал соседей, а затем совершил разбойное нападение....

15.02.2019 12:59

На Сумщине будут судить 17-летнего парня за разбойное нападение

Роменской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который совершил разбойное нападение....

На Сумщине полицейские задержали черниговского райзбойника
06.02.2019 09:42

На Сумщине полицейские задержали черниговского райзбойника

В свободное от службы время сотрудник группы реагирования патрульной полиции задержал подозреваемого, который разыскивался полицейскими из Черниговщины....

В Сумах фейковые полицейские совершили разбойное нападение
03.02.2019 17:31

В Сумах фейковые полицейские совершили разбойное нападение

В Сумах полиция разоблачила ранее судимого, который с сообщниками совершил разбойное нападение на своего квартиранта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.