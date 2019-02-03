Стали известны подробности вооруженного нападения на Сумщине

По информации начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, тогда от жителя села Покровка поступило сообщение о том, что трое неизвестных в черной одежде с масками на лицах ворвались в один из домов, выбив входную дверь. Хозяина дома связали, угрожали ножом, били палками, и погружали в воду, пишет sumy.today.
Нападавшие требовали деньги и забрали 9000 долларов и 15000 гривен. Пострадавший сейчас находится в больнице, начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 УК.
Полицией сейчас проводится комплекс мероприятий, для розыска преступника ориентирован весь личный состав. Полиция просит обратиться всех, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в поиске злоумышленников.
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