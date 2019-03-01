Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины

Татьяна Продан
Сегодня, 17 марта, спортсмены бежали гонки преследования по итогам индивидуалок.
Среди юниоров второе место занял сумчанин Евгений Ивченко, среди юниорок – глуховчанка Татьяна Продан.
В мужской эстафете чемпионата мира в Остерсунде (Швеция) состав украинской команды оказался ослаблен отсутствием лидера....
Сегодня, 16 марта, в шведском Остерсунде на чемпионате мира по биатлону день эстафет....
В Яворове (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
14 марта в Яворове (Львовская обл.) стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону....
Сумчанка Юлия Журавок заняла первое место в зачете индивидуальных гонок на кубке IBU....