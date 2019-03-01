Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10287

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал второй лиги

Сегодня, 17 марта, в Сумах прошел ответный поединок 1/8 финала чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги.

Сумская команда «Lex VSK – СумБуд» принимала на паркете манежа СумГУ северодонецкий «ЩИТ». После поражения в гостях со счетом 6:8, сумчане сегодня взяли реванш 5:1 и по сумме двух матче прошли дальше.

Уже известно, что соперником наших будет львовская команда «Галицька здоба».

Спорт Вторая лига Футзал

По тематике

Определился чемпион Сум по футзалу
Вчера 21:03

Определился чемпион Сум по футзалу

Сегодня, 16 марта, в открытом чемпионате города от Федерации футзала Сум определился чемпион в высшей лиге....

Роменский «Рятувальник» увез 3 очка из Ивано-Франковска
15.03.2019 18:01

Роменский «Рятувальник» увез 3 очка из Ивано-Франковска

Сегодня, 15 марта, в рамках 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу роменский «Рятувальник» одержал выездную победу со счётом...

Стало известно, с кем в плей-офф сыграют сумские «педагоги»
15.03.2019 14:14

Стало известно, с кем в плей-офф сыграют сумские «педагоги»

В столичном Доме футбола состоялась жеребьёвка раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины по футзалу....

В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины
15.03.2019 12:21

В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины

III Мемориальный турнир по футзалу, посвященный памяти Героя Украины Александра Анищенко прошел 14 марта в СумГПУ им. А.С.Макаренко...

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс матчей
15.03.2019 09:54

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс матчей

16-17 марта будут сыграны очередные матчи в рамках трех лиг Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.