Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал второй лиги

Сумская команда «Lex VSK – СумБуд» принимала на паркете манежа СумГУ северодонецкий «ЩИТ». После поражения в гостях со счетом 6:8, сумчане сегодня взяли реванш 5:1 и по сумме двух матче прошли дальше.
Уже известно, что соперником наших будет львовская команда «Галицька здоба».
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