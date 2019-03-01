Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал второй лиги Сегодня, 17 марта, в Сумах прошел ответный поединок 1/8 финала чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги.

Сумская команда «Lex VSK – СумБуд» принимала на паркете манежа СумГУ северодонецкий «ЩИТ». После поражения в гостях со счетом 6:8, сумчане сегодня взяли реванш 5:1 и по сумме двух матче прошли дальше.

Уже известно, что соперником наших будет львовская команда «Галицька здоба».