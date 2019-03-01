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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26276

Чемпионат мира по биатлону: сумчанка провалила масс-старт

Сегодня, 17 марта, последний день чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде.

День масс-стартов. День последних надежд для тех, кто не смог удовлетворить свои амбиции на предыдущих стартах. Но погода сделала все, чтобы спортсмены попрощались с Швеция Остерсундом без сожаления - и те, кто уедет отсюда, увешанный наградами, и те, кто мечты о медалях вынужден отложить на потом, пишет biathlon.com.ua.

Уже на пристрелке к женскому масс-старту стало ясно: самым популярным звуком сегодня станут аккорды от игры на нервах спортсменок, тренеров и болельщиков. Обильный свежий мокрый снег стал кошмаром для сервисменов, а сильнейший, рвущий флажки на стрельбище своими порывами ветер, сделал невыносимо сложной адаптацию к стрельбе в таких условиях.

Наиболее ярко продемонстрировала все сложности сегодняшней погоды победительница спринта. Анастасия Кузьмина сегодня проводила свою последнюю в карьере гонку чемпионата мира, и надо же было случиться такому фиаско! На двух рубежах в лежке многолетний лидер сборной Словакии закрыла всего по одной мишени! После такого начала вообще впору было задуматься об окончании гонки. Но Настя продолжала бороться, хотя и не сумела подняться в итоге выше 28-й строчки.

Но в гонке Кузьминой, по крайней мере, все стало ясно с самого начала. А каково Франциске Пройсс, которая, идя на предварительном подиуме перед стрельбой стоя, на третьем рубеже не закрыла ни одной мишени! А Лиза Виттоцци, которая в борьбе за Большой хрустальный глобус половину гонки проводит за пределами двадцатки сильнейших?..

А лучше других к непростым условиям на трассе воспользовалась... Доротея Вирер! Ах, сколько злых языков было истерто после отказа Доро от выступления в эстафете, сославшись на недомогание! И сегодня итальянка подбросила дровишек в этот пылающий огонь. Масс-старт Вирер провела великолепно: после трех рубежей она была лидером с полуминутным запасом, и даже два промаха на заключительном рубеже не помешали ей финишировать первой!

Тем не менее, ошибки итальянки могли позволить другим девушкам побороться за золото - лишь при условии чистого рубежа на последней стрельбе. Но из основных конкуренток никто не сумел избежать штрафного круга! В погоню за Вирер первой устремилась Екатерина Юрлова-Перхт, но 10-секундное отставание от итальянки удалось лишь сократить вдвое, а не ликвидировать полностью. Россиянка завоевывает свою вторую в карьере награду чемпионатов мира - теперь серебро.

А бронзу благодаря своей скорости завоевала Дениз Херрманн, превращающаяся в настоящего мастера контактных гонок! При четырех кругах штрафа немка отстала от победительницы всего на 15 секунд. И нельзя сказать, что подиум в последней женской гонке Остерсунда не логичен: все остальные соперницы отстали от призовых мест на 37 секунд и более.

К сожалению, нельзя назвать удачным этот старт и для единственной украинки в гонке. Уроженка Сум Анастасия Меркушина стала единственной представительницей нашей команды, «отпахавшей» чемпионат мира от и до - все семь стартов! Не удивительно, что силы 24-летней спортсменки оказались небезграничны. Настя и на огневых рубежах настреляла больше, чем хотелось бы - шесть кругов штрафа, и на дистанции не впечатлила скоростью, показав 26-й ход. В итоге - 25-е место на финише: последний аккорд турнира, в котором Меркушина прошла боевое крещение в ранге одного из лидеров команды.

Чем еще запомнится гонка - предельным обострением борьбы в общем зачете! После окончания всех гонок чемпионата мира Доротея Вирер и Лиза Виттоцци сравнялись по набранным очкам в Кубке мира!!! Гонки в Холменколлене станут тремя "золотыми" стартами для двух итальянок в борьбе за право стать первой обладательницей Большого хрустального глобуса для своей страны!

Масс-старт. Женщины

1.  Доротея Вирер (0+0+0+2)  37:26,4

2.  Екатерина Юрлова-Перхт (0+0+1+1)  +4,9 

3.  Дениз Херрманн (0+1+2+1)  +15,4

...

25.  Анастасия Меркушина (2+0+3+1)  +2:52,9

Спорт Биатлон

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