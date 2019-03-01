Сумчане просят оставить переход и остановку возле «Лавины» Сумчане за два дня собрали голоса под онлайн-петицией «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"».

«От имени жителей 8-го, 9-го мкрн и мкрн «Эспланада», просим оставить регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы и остановку по требованию возле ТРЦ «Лавина». В настоящее время этот район очень активно разрастается, и этот переход и остановка очень востребованы. За последнее время в мкрн «Эспланада» было введено в эксплуатацию 8 новых домов, а в последующие пару лет ожидается еще 3-4 дома, а это тысячи новых жителей, преимущественно молодых семей с детьми. Этот переход и остановка удобный логистический узел в этом районе: направление в зону отдыха у озера Чеха, путь к торговому центру и пр. Мы движемся в направлении Европы, так давайте начнем управлять по-европейски. Дорожки, переходы и остановки нужно делать там, где удобно людям, а не власти. В случае, если уберут переход, люди все равно продолжат переходить в этом месте, а это приведет к увеличению ДТП в этом районе. Очень просим услышать людей!» - писала автор петиции Сидора Алена Игоревна.