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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32358

Сумчане просят оставить переход и остановку возле «Лавины»

Сумчане за два дня собрали голоса под онлайн-петицией «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"».

«От имени жителей 8-го, 9-го мкрн и мкрн «Эспланада», просим оставить регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы и остановку по требованию возле ТРЦ «Лавина». В настоящее время этот район очень активно разрастается, и этот переход и остановка очень востребованы. За последнее время в мкрн «Эспланада» было введено в эксплуатацию 8 новых домов, а в последующие пару лет ожидается еще 3-4 дома, а это тысячи новых жителей, преимущественно молодых семей с детьми. Этот переход и остановка удобный логистический узел в этом районе: направление в зону отдыха у озера Чеха, путь к торговому центру и пр. Мы движемся в направлении Европы, так давайте начнем управлять по-европейски. Дорожки, переходы и остановки нужно делать там, где удобно людям, а не власти. В случае, если уберут переход, люди все равно продолжат переходить в этом месте, а это приведет к увеличению ДТП в этом районе. Очень просим услышать людей!» - писала автор петиции Сидора Алена Игоревна.

Общество Остановка возле Лавины Петиция

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