Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:20304

В Сумах неизвестные разбили информационное табло на остановке

Сегодня, 17 марта, неизвестные повредили информационное табло на остановке возле ЦУМа.

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс».

«Жертвой» вандалов стал электронный информер на остановке «ЦУМ» в направлении Аэропорта. Ориентировочно инцидент произошел 17 марта примерно после 12:00 часов дня. При предварительном осмотре установлено, что табло было повреждено тяжелым предметом тупой формы (вероятно, кто-то швырнул кирпич или камень). В результате действий вандалов вышла из строя светодиодная панель. Сейчас табло отключено от питания. Уже завтра утром руководство КП «Электроавтотранс» намерено обратиться с заявлением в патрульную полицию Сумской области с целью установления лиц, которые повредили экран.

Напомним: информационные табло были установлены в январе 2019 года и являются собственностью предприятия».

Право Вандализм Электронное табло

По тематике

В Сумах разбили очередную евроостановку
23.02.2019 10:32

В Сумах разбили очередную евроостановку

Неизвестные разбили одно из стекол на остановке «ул. Даргомыжского» со стороны Выставочного центра на ул. Харьковская....

Сумской депутат послал чиновников
19.02.2019 14:32

Сумской депутат послал чиновников

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха в очередной раз убедился в бюрократизме сумских чиновников....

В Сумах продолжают бить стеклянные остановки
04.02.2019 17:50

В Сумах продолжают бить стеклянные остановки

Неизвестные разбили верхнее стекло на остановке «Дворец культуры СМНПО» на ул. Горького....

В Сумах устанавливают табло на остановках
29.01.2019 13:20

В Сумах устанавливают табло на остановках

КП «Электроавтотранс» устанавливает Электронные табло на остановках общественного транспорта....

В Сумах «осквернили» забор Спасо-Преображенского собора
15.01.2019 20:40

В Сумах «осквернили» забор Спасо-Преображенского собора

Неизвестные написали на заборе Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Сум «УПЦ МП = ФСБ»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.