В Сумах неизвестные разбили информационное табло на остановке Сегодня, 17 марта, неизвестные повредили информационное табло на остановке возле ЦУМа.

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс».

«Жертвой» вандалов стал электронный информер на остановке «ЦУМ» в направлении Аэропорта. Ориентировочно инцидент произошел 17 марта примерно после 12:00 часов дня. При предварительном осмотре установлено, что табло было повреждено тяжелым предметом тупой формы (вероятно, кто-то швырнул кирпич или камень). В результате действий вандалов вышла из строя светодиодная панель. Сейчас табло отключено от питания. Уже завтра утром руководство КП «Электроавтотранс» намерено обратиться с заявлением в патрульную полицию Сумской области с целью установления лиц, которые повредили экран.

Напомним: информационные табло были установлены в январе 2019 года и являются собственностью предприятия».