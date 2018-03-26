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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристы отличились в Полтаве

16-17 марта сумчане выступали на всеукраинских соревнованиях по фигурному катанию Poltava Spring Open Cup 2019.

Наши спортсмены не остались без призов. Оласюк Анна получила серебряную медаль в категории Master, Савельева Анна - золотую медаль в категории Gold, Манько Анастасия - золотую медаль в категории Elit-master B 2009+, Мяус Полина - серебряную медаль в категории Elit-master B +, Чхайло Богдан - золотую награду и кубок чемпиона в категории Pre-Bronze, Карпенко Анна - бронзовую награду в категории Intermediate, Гомоля Лиза - бронзовую награду в категории Beginners, kl3, Летуновская Екатерина - бронзовую награду в категории Beginners, kl2, Недбай Каролина - золотую награду и кубок чемпионов в категории Beginners, kl1, Гейнович Ева - серебряную награду в категории Beginners, kl1, самая младшая сумчанка - 5-летня Ивченко Арина - получила золотую награду в категории Beginners Elements.

Подготовили спортсменов тренеры Екатерина Макаренко и Светлана Каравай.

Спорт Фигурное катание

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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