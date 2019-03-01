В Сумах оштрафовали маршрутчика за непрозрачную рекламу Сумской окружной административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области постоянно осуществляется контроль за соблюдением законодательства о рекламе. Так, при проведении проверки специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области выявлено, что на стеклянных (прозрачных) поверхностях маршрутного такси размещена реклама, которая не обеспечивает беспрепятственный обзор из салона транспортного средства, что является нарушением ч. 4 ст. 18 Закона Украины «О рекламе». По данному факту начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Моисеенко В.В. приняты решения о применении штрафных санкций на общую сумму 15 249,00 грн.

Однако, не согласившись с принятыми решениями, перевозчик обратился в суд с иском об отмене решений субъекта властных полномочий.

Начальником отдела правового обеспечения подготовлен обоснованный отзыв, в котором полностью опровергнуты доводы искового заявления, в связи с чем решением Сумского окружного административного суда было отказано в удовлетворении исковых требований перевозчика, а проведенное мероприятие государственного контроля и постановления о применении штрафных санкций были признаны законными и обоснованными.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщает, что размещение рекламы на транспорте должно отвечать не только требованиям безопасности и правил дорожного движения, а и безопасности пассажиров в транспортных средствах общественного пользования.