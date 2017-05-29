Мэр Сум обещает два детсада в 12-ом микрорайоне Александр Лысенко сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в мэрии объяснил ситуацию со строительством детских садов в 12-ом микрорайоне.

- Мы с вами приняли решение 2,5 года назад, - напомнили он. – Что садик будет на территории бывшего участка «Номака», где была задолженность, где наша местная «Элита-центр», где людям 9 лет не решали их проблемы по возвращению их средств или получению квартир. Тогда мы решили эту проблему, люди получили квартиры. Но тогда мы сказали, что конкурс проводится при условии, что часть земельного участка, отведенного под строительство победителю конкурса, будет предоставлена под строительство садика. Андрей Владимирович (Кривцов – главный архитектор города – Ред.), ваше задание – детальный план территории, в том числе школа, садик, вынести на сайт и снять все инсинуации. А что касается того дома, который сейчас начали строить (прокурорский дом – Ред.), обязательно градостроительные условия и ограничения с встроенным садиком. И все. И я вам говорю: это решит все вопросы. Мы получим два – один застройщик построит, один – мы, то есть управление капитального строительства. Мы говорили уже, что через два месяца начнем, какая сейчас ситуация с тендером?

- Действительно детсад запроектирован на Интер, 35. - поднялся начальник УКСа Виталий Шилов. – Действительно там оставлен земельный участок. На сегодняшний день проектирование закончено, мы сейчас вышли на стадию прохождения экспертизы. Так как это объект пятой категории, экспертизу мы проходим через Киев. Думаю, в течение двух-трех недель она закончится, и будет объявлен тендер на застройку. В городском бюджете заложено 5 млн грн на начало строительства детского садика в этом году. Там, если не ошибаюсь, оставлено 0,6 га, чтобы мы могли построить садик. Через две-три недели мы покажем на пресс-конференции, что мы будем строить. Пока не хотелось его показывать, пока не прошли комплексную экспертизу.

- Андрей Владимирович, - снова обратился мэр к главному архитектору. – Давайте, чтобы на этой неделе проект детальный план был на сайте, затем общественное обсуждение и на сессию.

- Сегодня мне должны принести конверт с документацией, - поднялся тот. – Мы за пару дней проработаем комплектность и, если будут замечания, и план будет вывешен на сайте горсовета и начата процедура общественного обсуждения.