Сколько в Сумах проблемных домов? Департамент инфраструктуры посчитал, сколько в Сумах домов имеют проблемы с горячим водоснабжением и отоплением.

Вопрос подняли сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры проработан вопрос по формированию списка проблемных домов, - доложил и.о. директора департамента Виктор Богданов. – В нем 141 дом по горячему водоснабжению и 79 – по отоплению. Иногда в одном доме сразу две проблемы. При формировании титульного списка на капитальный ремонт включены 29 домов коммунальной собственности и 4 ОСМД.

- Этот вопрос нужно чуть-чуть не так рассматривать, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – Нужно разработать две программы, мы сегодня с вами об этом поговорим, каким образом мы дальше будем ремонтировать дома… Не в этом, в следующем году. В этом все остается, как было. Нужно разработать две таких программы, чтобы все делалось быстро. Есть госпрограмма, при помощи «Ощадбанка», чтобы наши дома быстрее ремонтировались. Чтобы жители быстрее доходили до процедуры сбора средств, потому что их всегда не хватает. Я обращаю ваше внимание на критерии, каким образом вы определяете, какие дома нужно ремонтировать в первую очередь. Предварительные титульные списки сформированы по обращениям граждан и депутатов горсовета, но они еще не утверждены.