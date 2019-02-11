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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на территории Сумщины зарегистрировано 58 ЧП

В результате пожаров погибли 3 человека, еще один - погиб на водоеме. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 53 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 23 здания и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей - на сумму более 1 млн. 780 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 8 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери и несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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