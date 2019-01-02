В Сумах ищут дизайнера для названий остановок Городские власти забыли о названиях на новых стеклянных остановках.

Вопрос обсуждался сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры города проработан вопрос относительно оборудования названий остановок общественного транспорта, - начал и.о. директора департамента Виктор Богданов. – В управление архитектуры предоставлено количество и названия остановок, которые нуждаются в соответствующих указателях. После разработки и согласования указателей управлением архитектуры департаментом инфраструктуры будут проведены расчеты и заключены договора на изготовление и установку указателей…

- Вы разработали уже? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Прорабатываем.

- Это слово «прорабатываем» только городской голова может употреблять. Это как отмазка. «Прорабатываем»… Непонятно, что вы делаете.

- Прорабатываем - это имеется в виду: ищем какого-то дизайнера, который разрисует это название остановки, какой формат должен быть.

- Неужели так сложно взять прямоугольник, написать на нем название и прикрутить? – удивился мэр. – Вы знаете, я надеюсь, что мы наконец-то реорганизуем департамент, потому что, если в нашем городе нужно что-то затормозить, доверьте это департаменту инфраструктуры…

Давайте в четверг жду от вас результатов.

Директор департамента коммуникаций Антонина Кохан предложила дублировать названия остановок еще и английским языком. Мэр согласился и предложил уточнить, где еще нужно дублировать названия.